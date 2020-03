Jovem de 16 anos esfaqueado até à morte durante festa

.

Um jovem de 16 anos foi esfaqueado perto de uma casa onde estava a acontecer uma festa na noite de sábado em Coventry, Reino Unido. As autoridades foram chamadas ao local por um integrante da festa, Ramani Morgan foi levado para o hospital onde acabou por morrer.O alerta foi dado pelas 22h30 tendo a polícia encontrado o jovem deitado no chão com facadas na zona do peito.De acordo com o relatado pelas autoridades de West Midlands nas redes sociais, foi um integrante da própria festa que encontrou Ramani e ligou para o 112As autoridades suspeitam que o esfaqueamento tenha surgido na sequência de uma briga que começou ainda no interior da casa.Já foram detidos dois jovens de 17 anos por suspeitas de homícidio. De momento, estão a decorrer investigações no local, levadas a cabo por equipas especializadas, de forma a ser possível apurar mais detalhes sobre a morte de Ramani.Muitos agentes têm apelado a quem tiver testemunhado o crime que entre em contacto com a polícia de forma a apurar os motivos que culminaram no esfaqueamento deste jovem de 16 anos.