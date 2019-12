Jovem de 19 anos mata pedófilo que a violava

A adolescente acusou ainda Volar de a vender a outros homens para sexo, razão pela qual seus advogados dizem que esta deveria ser protegida pelas leis de vítimas de tráfico sexual.

Randall Volar, de 34 anos, foi assassinado em sua casa após ter violado Chrystul, segundo alegaram os advogados em tribunal. O crime aconteceu em junho de 2018.A adolescente acusou ainda Volar de a vender a outros homens para sexo, razão pela qual seus advogados dizem que esta deveria ser protegida pelas leis de vítimas de tráfico sexual.

Chama-se Chrystul Kizer e decidiu com apenas 17 anos pôr fim aos abusos sexuais de que era alvo matando o pedófilo que a violava e a vendia a outros homens. A adolescente, agora com 19 anos, enfrenta agora uma acusação de vários crimes que a poderão levar à condenação a pena de prisão perpétua pelo homicídio do agressor.

No entanto, os procuradores defendem que a lei protege quem é traficada por sexo e isso não se aplica totalmente neste caso. Alegam ainda não acreditar que Kizer estava envolvida no negócio da prostituição no momento do crime e não acreditam que sua vida estivesse em perigo naquele momento.

Segundo a acusação, a jovem terá planeado o homicídio com o namorado e há provas - mensagens trocadas entre o casal - desse plano.

Kizer enfrenta várias acusações criminais que incluem homicídio doloso em primeiro grau, posse de arma de fogo e incêndio premeditado. Só em fevereiro vai conhecer a sua sentença final.