Jovem detido por divulgar documentos secretos dos EUA é neto de portugueses

Massachussetts, uma zona marcada pela grande presença de emigrantes portugueses.



Jack Teixeira, detido esta quinta-feira por suspeita de divulgar documentos secretos dos Estados Unidos da América nas redes sociais, tem origens portuguesas. Segundo Luís Pires, correspondente danos EUA, Jack Teixeira é lusodescendente, com raízes familiares na Beira. O avô é português e está registado no consulado de Boston.O agora detido vivia em North Dighton, no Estado deTudo indica que a família não tenha conhecimento das atividades em que Jack está envolvido.O militar, membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, é o administrador de um grupo na rede social Discord chamado Thug Shaker Central. Neste chat, criado em 2020, dezenas de jovens conversam sobre videojogos, fascínio por armas e outros temas controversos. Jack usava o nome de O.G. O jovem terá partilhados os documentos confidenciais no Thug Shaker Central com objetivo de impressionar o grupo. Inicialmente, dava a conhecer informações secretas, mas, mais tarde, chegou mesmo a enviar fotografias de alguns dos documentos.Jack optou por enviar as fotografias para conferir certeza e força às suas afirmações, mas isso terá ajudado a investigação a chegar até ele. Algumas das fotos enviadas para o grupo mostravam também a mobília, sapatos e outras pistas que foram importante para as autoridades o encontrarem.O jornal The Times esteve à conversa com quatro membros daquele grupo. Estes descreveram O.G como sendo como um líder indiscutível que tinha acesso a informação privilegiada através do trabalho, tendo chegado inclusive a prever situações.Os documentos que vieram a público revelaram informações sensíveis sobre a Guerra na Ucrânia, a China e entre outros conflitos. As autoridades norte-americanas disseram que o jovem vai ser acusado segundo a Lei da Espionagem, podendo enfrentar dez anos de cadeia.