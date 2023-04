Detido jovem suspeito de partilhar documentos secretos dos EUA nas redes sociais

foram publicados documentos confidenciais dos serviços de informação dos Estados Unidos. O grupo, com o nome de Thug Shaker Central, é composto por vários jovens que partilham o seu amor por armas, memes racistas e videojogos.

O FBI deteve, esta quinta-feira, o principal suspeito de ter divulgado documentos secretos dos EUA com informações sobre a guerra na Ucrânia nas redes sociais. O detido chama-se Jack Teixeira, tem 21 anos e é membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts.De acordo com o jornal norte-americano The New York Post, Jack Teixeira era o administrador de um grupo na rede social Discord, onde O jovem terá partilhados os documentos confidenciais no Thug Shaker Central com objetivo de impressionar o grupo. Inicialmente, dava a conhecer algumas informações, mas, mais tarde, chegou mesmo a enviar fotografias de alguns dos documentos.