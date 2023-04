Nova fuga de documentos secretos dos EUA nas redes sociais

Foram divulgados nas redes sociais, esta sexta-feira, mais de cem documentos classificados, que terão informações secretas sobre planos da Segurança Nacional Americana relativos à Ucrânia, ao Médio Oriente e à China. A notícia é avançada pelo jornal norte-americano The New York Times.Um funcionário das secretas americanas referiu-se ao novo episódio de fuga de documentos classificados como um "pesadelo". Recorde-se que, esta quinta-feira, membros do governo dos EUA alertaram que informação relacionada com planos do país e da NATO para aprimorar as forças ucranianas tinha sido divulgada. Trata-se de uma quebra significativa na segurança. Parece que uma partilha deliberada feita por alguém que deseja prejudicar os esforços da Ucrânia, dos EUA e da NATO", disse Mick Mulroy, um antigo alto funcionário do Pentágono.Em comunicado, o Pentágono (Sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos) diz estar ciente dos relatórios que circulam na Internet e está a investigar a situação.