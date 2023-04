Divulgados planos secretos da NATO e EUA para ajudar contraofensiva ucraniana

Membros da governo norte-americano denunciaram que foram publicados, nas redes sociais, documentos classificados sobre planos dos Estados Unidos e da NATO de aprimorar as forças ucranianas antes de uma contraofensiva planeada contra a Rússia. Segundo revela o The New York Times, o Pentágono está a investigar esta falha de segurança, que levou à publicação de documentos altamente confidenciais no Twitter e no Telegram.Segundo o The Seatle Times, analistas militares disseram que os documentos parecem ter sido modificados, que poderá ser um tantativa de desinformação por parte de Moscovo."Temos conhecimento dos relatórios dos postos de comunicação social e o departamento está a rever o assunto", disse Sabrina Singh, a secretária de imprensa adjunta no Pentágono, segundo oThe Seatle Times.Em atualização