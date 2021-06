Jovem em coma durante oito dias após baleia embater em barco na Austrália

Um jovem de 18 anos esteve oito dias em coma depois de uma baleia de 10 metros ter embatido no barco em que seguia.



Segundo o Daily Star, Nick Myhill partiu o pescoço e sofreu vários ferimentos na cabeça. Acordou ao final de oito dias em coma depois de uma baleia ter saltado e atingido o convés onde se encontrava a pescar com o padrasto no passado dia 6 de junho, na Nova Gales do Sul, na Austrália.



A cabine da pequena embarcação ficou com danos após o impacto do cetáceo.



O padrasto acionou rapidamente a marinha para socorrer o jovem que foi projetado para a parte de trás do barco, onde bateu com a cabeça.



Um amigo da família lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a pagar os tratamentos médicos.



Nick deverá permanecer durante mais algum tempo no hospital, uma vez que ainda não é certo o quão afetado estará o seu cérebro.