Jovem foi abusada sexualmente durante oito anos pelo pai que a engravidou três vezes

Shannon Clifton, agora com 19 anos, foi abusada sexualmente pelo pai durante oito anos e engravidou três vezes do mesmo. A rapariga acusa ainda o pai de ter matado o filho ainda não nascido.

A jovem de 19 anos tornou a sua história pública e revelou que tudo começou quando o pai abusou sexualmente de si pela primeira vez no chão da sala quando tinha seis anos. Os abusos duraram oito anos e chegavam acontecer quatro vezes por dia.

Quando Shane Clifton, o pai, descobriu que a rapariga estava grávida com 11 anos, agrediu-a enquanto estava inconsciente e Shannon acabou por perder o bebé. A jovem acredita que o pai pode ter enterrado o feto porque um vizinho diz tê-lo visto a cavar um buraco no jardim da casa em Chaddesden, Derby, no Reino Unido.

"Ele não queria o bebé. Aos olhos dele, teve sorte de se ter livrado dele e de poder continuar com a vida que estava a viver e o que estava a fazer comigo", disse Shannon Clifton.

Shane Clifton não pode ser acusado de assassinato, uma vez que o bebé ainda não tinha nascido.

A jovem voltou a engravidar quando tinha 12 anos mas acabou por ter um aborto espontâneo. Quando Shannon voltou a engravidar, com 13 anos, o pai procurou várias maneiras de a fazer abortar.

Com receio de ser descoberto, o homem decidiu fugir com ela mas acabou por ser apanhado seis dias depois. A rapariga, agora com 19 anos, teve o filho dois dias depois de ser encontrada e os testes de ADN comprovaram que o Shane Clifton é o pai.

O homem foi condenado a 15 anos de prisão perpétua por abuso sexual em 2015 mas a condenação foi alterada para dez anos depois de se ter declarado culpado.