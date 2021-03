Jovem militar sequestrado e esfaqueado em alegado encontro marcado pelo Tinder

Um jovem militar foi atacado e sequestrado durante um encontro combinado através da aplicação Tinder, em Edimburgo, Escócia.O soldado, de 19 anos, deixou o quartel Drehhorn, na capital do país, no passado sábado à noite depois de ter combinado encontrar-se com uma mulher num apartamento nas proximidades.Cobhan McLelland acabou por cair numa emboscada, tendo ficado barricado na casa durante várias horas.De acordo com o jornal The Sun, a vítima foi esfaqueada e sofreu queimaduras graves.As autoridades chegaram ao local pelas 06h00 de domingo e acabaram por transportar o militar para o hospital onde recebeu tratamento médico.A polícia confirmou já a detenção de um suspeito, um homem de 19 anos. O suspeito do ataque deverá ser apresentado a tribunal na próxima terça-feira, dia 30 de março.