Jovem modelo morre meses após ter perdido a mãe com cancro

Mairead saiu com os amigos antes de ter sido encontrada sem vida.

18:37

A modelo Mairead O’Neill, de 21 anos, morreu na noite passada, após ter saído para uma noite de diversão com dois amigos em Belfast, na Irlanda. A jovem, que se licenciou em agosto passado, tinha perdido a mãe numa batalha contra o cancro há apenas dez meses.

Durante a noite, a jovem publicou várias imagens e vídeos nas redes sociais onde surgia animada. A modelo, que era apontada como uma das "mais promissoras modelos na Irlanda", foi encontrada morta já em casa. Os serviços de emergência ainda foram chamados mas não conseguiram salvá-la.

As causas da morte da jovem ainda não foram apuradas. "É um enorme choque a Mairead ter morrido. Não sabemos ao certo o que aconteceu", afirmou a agente Cathy Martin ao jornal Belfast Live.

A jovem, que muitos afirmavam ter um look ‘Kardashian’, começava a fazer grande sucesso no país. "Ela tinha muitos pontos fortes e um aspeto que as pessoas adoravam. Mas o que era mais encantador era que ela não tinha ideia que tinha o Mundo aos seus pés".

Muitos fãs já prestaram uma última homenagem à jovem nas redes sociais.