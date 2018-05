Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modelo fica desfigurada após ataque de cão

Mulher afirma que ficou com a cara igual ao Joker.

13.05.18

Uma mulher foi atacada por um cão na véspera de ano novo. Suzel Mackintosh tem sido notícia nos meios de comunicação ingleses ao mostrar o antes e depois do ataque.



A jovem de 23 anos, a morar em Londres, estava de visita à terra natal Austrália quando o cão de raça Staffordshire bull terrier a atacou enquanto acampava com alguns amigos.



"Um dos lados do meu rosto e boca foram arrancados. Eu parecia o Joker", disse ao Daily Star Sunday.



O cão, que era de um dos amigos, atacou-a quando ela - de forma inocente - o tentava afagar. De acordo com a modelo, o dono do cão nunca se desculpou pelo sucedido.



Após o ataque, Suzel publicou algumas imagens no Facebook do rosto desfigurado, no entanto, em vez de apoio, recebeu várias críticas e comentários ofensivos. Esses comentários arrasaram a sua auto-estima.



"Quando eu estava no hospital, eu pensei em morrer", afirma a jovem. Porém, apesar de todo po sofrimento, Suzel seguiu em frente e decidiu continuar com a sua carreira de modelo. Foram precisas várias cirurgias para voltar ao normal e mesmo após vários meses, a modelo continua com dificuldade em mexer os lábios.



Suzel recuperou e dedicou-se à luta contra a violência doméstica.