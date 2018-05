Mãe de modelo morta cumpre último desejo da filha

Nara Almeida sofria de cancro no estômago, diagnosticado no ano passado.

Eva Maria, mãe de Nara Almeida, a modelo que morreu esta segunda-feira vítima de um cancro no estômago, cumpriu o último desejo da jovem. A modelo e influenciadora queria que as suas duas córneas fossem doadas, algo que a progenitora já terá providenciado. "Adeus filha. Amar-te-ei para sempre. Descansa nos braços do Senhor", escreveu ainda Eva Maria no Instagram em jeito de despedida.Nara pretendia que as córneas lhe fossem retiradas, avançam os media brasileiros, uma vez que estas não tinham sido afetadas pela doença. A morte da jovem, de apenas 24 anos, criou uma onda de homenagens com várias personalidades do país a enviarem mensagens onde ressalvavam a força e coragem de Nara.A influenciadora e bloguer tinha 4,5 milhões de seguidores no Instagram, rede social onde partilhou várias imagens dos seus tratamentos e mensagens inspiradoras de força e coragem. A modelo perdeu a vida esta segunda-feira no hospital Nove de Julho, em São Paulo, onde estava já internada há três meses, avança o site G1, da Globo."Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta. A minha vontade era tê-la para sempre, mas ela merecia descansar", publicou o namorado, Pedro Rocha, na rede social Instagram."A sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver para sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, fazendo-me ver o mundo de uma maneira melhor. Tenho certeza que ela vai continuar a transmitir a sua força para muita gente, porque esse era o objetivo dela. Descanse em paz meu amor", acrescentou.