Modelo brasileira morre aos 24 anos

Nara Almeida sofria de cancro no estômago, diagnosticado no ano passado.

"A sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver para sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, fazendo-me ver o mundo de uma maneira melhor.

Tenho certeza que ela vai continuar a transmitir a sua força para muita gente, porque esse era o objetivo dela.

Descanse em paz meu amor", acrescentou.

A modelo Nara Almeida morreu, aos 24 anos, na sequência de um cancro no estômago diagnosticado apenas no ano passado. A brasileira, que era também influenciadora, perdeu a vida esta segunda-feira no hospital Nove de Julho, em São Paulo, onde estava já internada há três meses, avança o site G1, da Globo."Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta. A minha vontade era tê-la para sempre, mas ela merecia descansar", publicou o namorado, Pedro Rocha, na rede social Instagram.As córneas da modelo vão ser doadas, tal como a própria manifestou vontade.Já várias personalidades do país se manifestaram pela morte precoce de Nara.