Jovem morre após ser atacada à facada em Madrid

Autoridades desconhecem as motivações do ataque.

18:18

Uma jovem de 17 anos residente na cidade de Madrid, em Espanha, foi morta à facada na localidade de Alcorón, na noite do passado domingo. As autoridades estão a investigar o caso, mas desconhecem as motivações do ataque e não sabem quem foi o agressor.

A adolescente foi encontrada à entrada de um prédio em paragem cardiorrespiratória, com sinais de esfaqueamento, mas os serviços de emergência ainda conseguiram reanimá-la e transportá-la para o hospital.



No entanto, a jovem acabou por não resistir a uma nova paragem cardíaca e o óbito foi declarado no hospital.

Um porta-voz da Polícia informou ao jornal El País que os oficiais descartaram que o ataque fosse um caso de violência de género, mas as investigações ainda estão a decorrer.

A mãe da jovem, todavia, adianta que a filha estava a ser ameaçada pela atual namorada do ex-namorado.

O pai da jovem, por sua vez, conta que a filha estava sozinha e foi atacada enquanto estava em chamada com uma amiga, que terá ouvido a jovem ser chamada e posteriormente esfaqueada. Segundo o pai foi a amiga que acabou por chamar as autoridades.