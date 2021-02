Jovem não sabia que estava grávida e acaba por dar à luz em cadeira do dentista

Uma jovem de 23 anos ficou em choque ao dar à luz num consultório de dentista, quando nem sabia que estava grávida, reporta este domingo o DailyStar.Jessica Aaldering, da Holanda, continuou a ter o período durante a gravidez e não tinha barriga.A mulher começou a sentir dores no estômago mas pensava que estavam relacionadas com uma queda, após ter deixado o filho na escola.Um agente da polícia que se encontrava de passagem reparou na jovem, que mal se conseguia pôr de pé, e levou-a até um consultório de dentista.Jessica entrou em trabalho de parto e em poucos minutos nasceu um menino. O bebé não estava a respirar mas o agente da polícia fez uma massagem no peito do recém-nascido, que começou a chorar e a respirar em poucos instantes.