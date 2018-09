Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem obrigada a amputar dedo após desenvolver cancro por roer as unhas

Adolescente de 16 anos ganhou tique nervoso porque sofria de bullying na escola.

16:35

Uma jovem de 20 anos foi obrigada a amputar o dedo polegar após ter desenvolvido uma forma rara de cancro da pele. A causa do problema teve origem em 2014 quando Courtney Whithorn sofria de bullying na escola e ganhou o tique nervoso de roer as unhas.



Numa altura mais crítica da sua vida, a adolescente acabou mesmo por morder completamente a unha do dedo polegar até este ficar negro, conseguindo escondê-lo dos amigos e familiares durante quatro anos.



Este ano, Courtney decidiu recorrer a uma cirúrgia plástica para que o seu dedo recuperasse o aspeto normal e foi então que descobriu que sofria de um melanona em estado avançado. Desde o diagnóstico, feito em julho, a estudante já foi operada quatro vezes e teve mesmo de amputar o dedo.



"Quando descobri que a causa do cancro foi ter mordido a minha unha culpei-me imenso. Não podia acreditar (...) Eu deixei chegar isto a um estado inacreditável. Andava constantemente com a mão cerrada, em punho, para que ninguém visse a minha unha, nem mesmo os meus pais", revelou a jovem em declarações ao jornal The Sun.



A jovem assume que começou a ficar preocupada quando no início deste ano a pele começou a escurecer cada vez mais. "Sempre usei unhas falsas para esconder o estado da unha. Decidi ir ao médico por uma razão estética e foi então que ele me encaminhou para um cirurgião plástico. Inicialmente os médicos pensaram numa estratégia para resolver o problema mas mais tarde acharam que algo não estava bem e decidiram fazer uma biópsia. Os resultados demoraram seis semanas a chegar e quando chegaram foi devastador", recorda Whitney.



Foi então que a única opção viável que os médicos viam passava pela amputação. A jovem, que frequentava o curso de psicologia, viu-se obrigada a interromper os estudos por não conseguir escrever.