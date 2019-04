Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem que empurrou amiga de uma ponte é condenada a dois dias de prisão

Quase um ano após o incidente Taylor Smith conheceu a sentença nos Estados Unidos. A família da vítima quer recorrer.

Em meados do ano de 2018, Taylor Smith de 16 anos, empurrou a amiga Jordan Holgerson, da mesma idade, de uma ponte, no Parque Nacional Moulton Fall. Passado quase um ano, esta sexta-feira, ficou conhecida a sentença da jovem que será condenada a dois dias de prisão efetiva.



Taylor Smith assumiu-se como culpada e vai ainda ter de cumprir 38 dias de trabalho comunitário e terá de pagar a Jordan, aproximadamente, 266 euros.



A queda de cerca de 20 metros provocou várias lesões na jovem. Jordan, partiu várias costelas, deslocou o ombro e perfurou um pulmão.



Não satisfeita com a decisão do Supremo Tribunal, de acordo com a ABC News, a família de Taylor vai recorrer.