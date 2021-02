Jovem que não sabia estar grávida e deu à luz na cadeira do dentista obrigada a pagar 200 euros por limpeza

Jessica Aaldering, uma jovem holandesa, deu que falar por ter dado à luz num consultório de dentista, após ter começado a sentir contrações sem sequer saber que estava grávida. A mulher relata agora que o consultório onde teve o filho, numa cadeira de dentista, está a cobrar-lhe cerca de 200 euros por "custos de limpeza" do espaço após o parto.

A mulher ia a andar de bicicleta em Velp, quando sentiu fortes dores na barriga e parou junto ao consultório do Dr. Rene Klaassen. Prostrada no chão, em pleno trabalho de parto, valeu-lhe a ajuda de dois polícias que passavam naquele preciso momento.

Os dois agentes levaram-na logo para dentro do consultório, que era o espaço mais próximo com condições para que a jovem tivesse o bebé. O pequeno Herman acabou por nascer numa cadeira de dentista, num parto aparatoso, já que um dos polícias que assistiu o nascimento teve que massajar coração do bebé, devido a uma rutura do cordão umbilical. Felizmente o pequeno Herman está bem de saúde, apesar de ter nascido prematuro.

Acontece que, agora, a jovem mãe está revoltada pelo dentista lhe ter enviado uma fatura de 211,75 euros devido a "danos e custos de limpeza". Irritada, a mulher procurou ajuda junto da sua seguradora, que lhe disse que não cobria este custo.

Jessica acabou ajudada pelos dois ‘anjos da guarda’ que a ajudaram a dar à luz: ao saberem da fatura enviada à mulher, os dois polícias ofereceram-se logo para pagar os custos que a clínica dentária lhe imputava.