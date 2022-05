Juan Carlos regressa a Espanha em avião de luxo angolano. Veja as imagens

O rei emérito de Espanha, Juan Carlos, aterrou ao final da tarde desta quinta-feira no aeroporto de Vigo , na Galiza, proveniente de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, onde procurou refúgio em agosto de 2020. O monarca chegou à pista do ‘Peiñador’ num Gulfstream G450 da Bestfly, a maior companhia aérea privada de Angola, especializada no aluguer de jatos de luxo.Além da filha, a Infanta Cristina, esperavam Juan Carlos numerosos agentes da Guarda Civil e membros dos Tedax, unidade da polícia espanhola especializada na desativação de explosivos. O aeroporto e o trajeto que Juan Carlos vai fazer até Sanxenxo, onde ficará hospedado na casa de um amigo, foram passados a pente fino pela polícia.A aeronave onde Juan Carlos regressou a Espanha tem capacidade para transportar 14 pessoas e dispõe de camas e cozinha. A imprensa espanhola estima que o aluguer do Gulfstream G450 da Bestfly terá custado perto de 100 mil euros (sem impostos e taxas aeroportuárias).