Juíz que negou habeas corpus a Lula da Silva pede proteção após ameaças

Edson Fachin foi relator no Supremo Tribunal Federal dos processos ligados à operação anti-corrupção Lava Jato.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 23:26

O juiz do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que, nas últimas semanas, negou vários pedidos do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, inclusive um habeas corpus preventivo para impedir que o antigo governante seja preso, revelou esta terça-feira que ele e a sua família têm sofrido sucessivas ameaças. Apreensivo com o teor e o volume das ameaças a si e a familiares, Fachin denunciou a situação à Polícia Federal e pediu proteção.

Segundo o magistrado, relator no STF dos processos ligados à operação anti-corrupção Lava Jato, até agora algumas medidas já foram tomadas, mas não todas as que solicitou e considera essenciais. Por isso disse esperar que, como tantas outras vezes aconteceu na história do Brasil, não estejam à espera que "a casa seja assaltada para só depois trocarem as fechaduras".

Fachin não quis especificar que tipo de ameaças ele e familiares seus têm sofrido, nem que meios têm sido usados para os ameaçar. Também não quis fazer uma ligação entre as ameaças e a sua postura rigorosa em relação aos pedidos feitos pelos advogados do antigo chefe de Estado.

Foi Fachin quem, por mais de uma vez nas últimas semanas, negou habeas corpus que permitiriam a Lula continuar livre, mesmo se o tribunal que, em janeiro, o condenou a 12 anos e um mês de cadeia por corrupção decretasse a sua prisão imediata. Lula acabou por conseguir esse habeas corpus temporário numa tumultuosa sessão do Supremo Tribunal realizada na quinta-feira, mas Edson Fachin, mais uma vez, votou contra e foi voto vencido.

Em janeiro de 2016, o então relator dos processos da Lava Jato no STF, Teori Zavascki, morreu na queda do avião que o levava para passar o fim-de-semana em Paraty, no litoral do estado do Rio de Janeiro. As conclusões provisórias do inquérito policial apontam que o aparelho caiu no mar devido ao mau tempo e a um provável erro do piloto, mas familiares de Teori revelaram depois que ele, tal como Fachin, também estava a ser ameaçado e receoso de que fizessem alguma coisa contra ele ou contra familiares, inclusive contra um neto pequeno, um dos alvos das ameaças.