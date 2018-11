Juiz Sérgio Moro demitido da magistratura no Brasil

Objetivo é poder iniciar carreira na política e assumir cargo de ministro no futuro governo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:31

O juiz Sérgio Moro, que ao longo de quatro anos comandou com mão de ferro a operação anti-corrupção Lava Jato e condenou e mandou deter o ex-presidente Lula da Silva, foi demitido esta sexta-feira do cargo e da magistratura, onde fez carreira por 22 anos, para poder iniciar carreira na política e assumir cargo de ministro no futuro governo. A demissão foi assinada pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4. Região, TRF-4, desembargador Thompson Flores, a quem Moro era subordinado.

Thompson Flores assinou o pedido de demissão pouco depois de receber do próprio Moro, na manhã desta sexta-feira, um pedido nesse sentido. No documento, Sérgio Moro diz que só pretendia deixar o cargo de juiz em janeiro, pouco antes de assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, mas que decidiu antecipar a saída da magistratura após a vaga de críticas que tem sofrido.



O temido juiz de Curitiba foi bastante criticado por outros magistrados e pela imprensa por, sendo ainda magistrado, já estar a trabalhar em Brasília na equipa de transição de governo, ou seja, a exercer uma atividade política, vedada a todos os membros da justiça. Moro rebateu, afirmando que pediu férias, se afastou dos casos da Lava Jato e, por isso, poderia colaborar com o novo governo, mas as críticas não cessaram e o próprio Conselho Nacional de Justiça, que tutela e fiscaliza a magistratura, instaurou um processo contra ele.



No documento entregue e aceite esta sexta-feira, Moro acrescenta que poderia até manter-se na magistratura sob licença e colaborar no governo, para não prejudicar os direitos e benefícios da família, mas que optou por pedir a demissão para evitar controvérsias e problemas para o futuro executivo. A demissão vale a partir da publicação no Diário da Justiça, que deve ocorrer na próxima segunda-feira, e a partir daí Sérgio Moro não terá mais qualquer impedimento para iniciar a sua carreira política, que ele nega, afirmando que o cargo de ministro da Justiça é meramente técnico.