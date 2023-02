Julia e Maddie serão parecidas? Compare a fotografia da jovem com retrato robô da menina inglesa aos 18 anos

Foram as parecenças físicas que fizeram com que a jovem acreditasse ser a criança desaparecida.

Madeleine McCann com 18 anos a que o

"Tenho a mesma marca no olho", diz Julia no Instagram. A jovem partilhou várias fotos onde mostra as parecenças que diz ter com a menina desaparecida em Portugal.

Compare a fotografia da jovem alemã com o retrato-robô deteve acesso. A imagem foi construída num dos mais sofisticados programas informáticos existentes em Portugal. O retrato foi feito com base nas características do pai e da mãe, Gerry e Katte McCann.