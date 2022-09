Justificação de Moscovo para corte de gás à Europa é "obviamente falsa", dizem EUA

Os Estados Unidos acusaram esta terça-feira a Rússia de "decidir fechar" o gasoduto Nord Stream que abastece a Europa e consideraram "obviamente falsa" a justificação de Moscovo, que associa a suspensão às sanções ocidentais pela invasão russa da Ucrânia.

"Os EUA e a Europa estão a trabalhar em conjunto para garantir que haja reservas suficientes", assegurou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, prometendo que "as reservas de gás da Europa estarão cheias pela primeira vez".

A mesma fonte referiu que "ainda há muito trabalho a fazer" para encontrar formas de "aumentar as reservas de gás da Europa ou ajudar a impulsionar outras fontes de energia sempre que possível".

A Rússia já exigiu em março que, a partir de 01 de abril, os países europeus pagassem em rublos pelo gás russo, em resposta à desconexão de vários bancos russos do sistema interbancário internacional 'Swift', mas vários recusaram fazê-lo, incluindo a Bulgária e a Polónia, pelo que a Gazprom lhes cortou o fornecimento.

Nos últimos meses, a gigante russa de gás suspendeu total ou parcialmente o fornecimento a 12 Estados-membros e interrompeu o trânsito de gás através do gasoduto 'Nord Stream' em várias ocasiões durante o verão, devido a alegadas obras de manutenção.

Na sexta-feira passada, acabou por interromper o fornecimento por tempo indeterminado, alegadamente devido a uma suspeita de fuga de óleo na única estação de compressão que ainda estava em operação, algo que a União Europeia classificou de "falácia"

A Rússia defendeu-se no domingo das críticas da União Europeia por cortar o fornecimento através do gasoduto Nord Stream afirmando ser o resultado das sanções e ações ocidentais e alertou que os preços do gás podem subir ainda mais.

No contexto de guerra na Ucrânia, a energia tem estado no centro de um braço-de-ferro entre Moscovo e os países ocidentais, que acusam a Rússia de utilizar o gás "como uma arma".