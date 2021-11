Kate Middleton aparece com hematomas em imagens de campanha contra a violência

Uma campanha publicitária contra a violência doméstica alterou imagens de Kate Middleton, colocando a duquesa de Cambridge coberta de hematomas e com os olhos roxos.



As imagens foram alteradas com recurso ao Photoshop e correrram toda a Europa, sem permissão da família real. As fotografias editadas pelo artista AleXsandro Palombo foram vistas em paragens de autocarro e até mesmo em prédios de Milão e de Espanha.





As fotografias de Kate Middleton estão acompanhadas por legendas misteriorsas, que contam histórias de violência doméstica. "Ela denunciou-o, mas ninguém acreditou nela", pode ler-se numa das imagens publicadas no Instagram.

Kate foi apenas uma das muitas mulheres famosas cujas imagens foram utilizadas e alteradas para esta campanha. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a rainha Letícia de Espanha e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também aparecem nas imagens.



Em todas as imagens, estas mulheres famosas estavam cobertas de sangue, com cortes nos lábios, nos olhos e nas bochechas.

O objetivo das imagens era chocar e não sugerir que qualquer uma das celebridades seja vítima de violência doméstica.