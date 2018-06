Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kate Middleton descontraída na relva com os filhos

Duquesa de Cambridge esteve bem-disposta e a brincar ao ar livre com os dois filhos.

11:05

Descontraída, bem-disposta e a brincar na relva com os dois filhos.



Foi desta forma, e longe da figura mais formal a que nos habituou enquanto duquesa de Cambridge, que Kate Middleton marcou presença, no último domingo, num torneio de polo solidário em que o marido, William, jogou.



A pequena Carlota, de três anos, foi o centro das atenções. Descalça, correu, brincou com o irmão, George, e ainda deu cambalhotas na relva, perante a aprovação da mãe. O bebé Louis, de apenas um mês, não esteve no evento.



A verdade é que as fotografias da família real descontraída, sentada na relva, estão a fazer furor em todo o Mundo.