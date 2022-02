Khan, a mulher que se tornou o rosto da resistência para jovens muçulmanas indianas

Muskaan Khan e milhões de mulheres muçulmanas na Índia usam o hijab e a burca todos os dias, mas as suas escolhas tornaram-se controversas nas últimas semanas. Com os protestos a tornarem-se violentos em alguns locais o governo de Karnataka, um dos estados no sul da Índia, optou por encerrar escolas e faculdades.



A controvérsia começou quando estudantes de uma escola de ensino médio, no distrito de Udupi, em Karnataka, começaram a protestar no mês passado contra a proibição do uso de lenços na cabeça. A faculdade disse que os alunos poderiam usar o hijab no campus mas não na sala de aula.











"Não tenho problemas com o que eles vestem", disse Khan, acrescentando que as pessoas podem usar turbantes cor de açafrão na faculdade, assim como ela usava o hijab.



Muskaan Khan, Caramu meneriakkan Allahu Akbar, membuat siapapun yang memiliki iman akan ikut bergetar.



Imanmu pasti kuat.



Dari Karnataka, dia telah mengguncang seluruh dunia!



Allahu Akbar!!



Kami membutuhkan Muslimah seperti ini...

Num vídeo que se tornou viral, a estudante de 19 anos, Khan, é vista a entrar na faculdade que frequenta enquanto uma multidão de homens se aproxima dela. Vestidos com cor de açafrão - uma cor associada ao hinduísmo e a grupos nacionalistas hindus - começaram a gritar