Kiev considera bloqueios dos agricultores na fronteira polaca ameaça à sua segurança

O ministro das Infraestruturas ucraniano, Oleksandr Kubrakov, classificou esta segunda-feira o bloqueio de agricultores polacos na fronteira entre os dois países como uma "ameaça à segurança da Ucrânia".

"O bloqueio da fronteira constitui uma ameaça direta à segurança de um país defensor. Tais ações têm um impacto negativo no nosso confronto com o inimigo comum chamado Rússia", criticou Kubrakov no Facebook.

"Todas as exportações são afetadas. Podemos dizer que a situação é crítica", acrescentou mais tarde o ministro na televisão nacional.

"Não só os produtos agrícolas são bloqueados, mas eles [os manifestantes] bloqueiam tudo. Há camiões com combustível. Há poucos dias houve casos em que os manifestantes não deixaram passar vários camiões carregados de armas", disse.

Segundo o ministério ucraniano, seis postos de controlo foram bloqueados no lado polaco da fronteira.

"A situação mais crítica é no posto de controlo Yagodyn-Dorohusk, onde o tráfego de camiões foi completamente interrompido. Os bens humanitários, perecíveis e os combustíveis estão parados", disse o vice-ministro das Infraestruturas, Serguii Derkach.

Segundo Michal Derus, porta-voz da Câmara de Administração Fiscal de Lublin (leste da Polónia), "cerca de 600 camiões estão atualmente à espera para sair da Polónia" na passagem fronteiriça de Dorohusk, e o "tempo de espera estimado para a passagem deste número de camiões é aproximadamente 232 horas", indicou à agência France-Presse pela manhã.

"Nenhum camião entrou na Polónia [proveniente da Ucrânia], então deve presumir-se que se trata de um bloqueio total", acrescentou.

O Ministério das Infraestruturas da Ucrânia também se referiu ao bloqueio de autocarros de passageiros.

"Mulheres e crianças que se tornaram refugiadas depois de fugirem da guerra e que regressam a casa por diversas razões não podem tornar-se reféns de interesses comerciais", afirmou Oleksandr Kubrakov.

"Esperamos ações concretas dos nossos colegas polacos para evitar tais situações e resolver o problema em geral", declarou.

Desde novembro passado, os agricultores polacos bloquearam regularmente vários pontos de passagem da fronteira com a Ucrânia para protestar contra a concorrência do país vizinho.

A Polónia tem estado entre os maiores apoiantes da Ucrânia desde a agressão da Rússia contra aquele país, em 24 de fevereiro de 2022, mas a fricção sobre a proibição unilateral de Varsóvia às importações de cereais ucranianos prejudicou as relações entre os dois aliados.

Nos últimos dias, a Polónia colocou a possibilidade de impor novas proibições de importação de produtos agrícolas ucranianos para proteger os seus agricultores.