Knorr vai mudar nome de “Molho Cigano” para evitar conotações racistas

A conhecida marca alemã Knorr vai mudar o nome de um dos seus produtos depois de terem surgido críticas relacionadas com o nome deste: "molho cigano", em alemão "zigeuner". A informação foi veiculada pelo jornal alemão Bild e confirmada pela Unilever, empresa que detém a Knorr. O produto vai passar a chamar-se "Molho de Paprica ao Estilo Húngaro".

Em declarações à publicação germânica, a Unilever afirma que a designação "molho cigano" poderia ser interpretada de "forma negativa".

O termo faz referência às comunidades Roma ou Sinti, dois grupos étnicos. Os representantes destas comunidades referem que este molho nem sequer faz parte da sua gastronomia. À Bild am Sonntag, o porta-voz do Conselho Central de Roma e Sintis da Alemanha mostrou a sua satisfação com a decisão da Knorr. "É bom que a Knorr reaja às queixas de muitas pessoas", referiu.

O termo utilizado para designar o referido é utilizado na Alemanha há mais de 100 anos para descrever um molho à base de tomate e vegetais.

As novas embalagens deverão começar a ser comercializadas dentro de poucas semanas.