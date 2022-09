"Ataques contra as regiões anexadas, são um ataque à Rússia", Kremlin deixa aviso

onetsk, Luhansk, Zaporijia e Kherson, maioritariamente ocupadas por forças russas, como parte integrante da Federação Russa.

O Kremlin afirmou, esta sexta-feira, que os ataques contra qualquer parte das regiões que serão anexadas à Federação Russa são consideradas uma agressão contra o próprio país e garantiu ainda que as tropas russas vão fazer de tudo para alcançar toda a região leste do Donbas.O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, deverá proclamar a anexação de quase um quinto da Ucrânia, declarando as regiões de D