Kuwait constrói maior centro de investigação de petróleo e gás do mundo

O Governo kuwaitiano anunciou esta quarta-feira que planeia construir um centro de investigação de petróleo e gás que será o "maior do mundo" e incluirá estudos para melhorar a capacidade de produção e refinação de petróleo.

A construção do que será "o maior centro de investigação petrolífera do mundo começará no final de 2022 na cidade de Al Ahmadi", que alberga a sede da Kuwaiti Oil Company, a cerca de 40 quilómetros da capital, disse o ministério do Petróleo do Kuwait na sua conta oficial no Twitter.

O ministério indica que vai empregar 600 especialistas e "incluirá 28 laboratórios tecnológicos e mais de 300 equipamentos científicos modernos", de acordo com a publicação ilustrada com uma infografia, e que vai "fornecer soluções para a produção e refinação de petróleo bruto pesado, desenvolvimento e produção de gás não associado, melhoria dos métodos de produção, bem como os meios para melhorar as capacidades de refinação a nível local e global".

Não são dados detalhes sobre o projeto, tais como o custo ou as empresas que irão colaborar na sua construção, embora os meios de comunicação locais tenham dito que o Governo árabe dedicou uma área de mais de 250.000 metros quadrados à sua construção, e que se espera que esteja operacional em 2025 ou 2026.

Com uma produção diária de pouco mais de 2,6 milhões de barris, o Kuwait é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), bem como da aliança que este grupo assinou em 2021 com dez produtores externos, incluindo a Rússia, denominada OPEP+.