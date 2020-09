Kylie Jenner, a mais nova das Kardashians, tem garagem automóvel de sonho. Veja as imagens

Kylie Jenner dispensa apresentações. Cresceu no seio do clã Kardashian e desde muito cedo aprendeu a conviver de perto com luxo e riqueza. Mas isso não foi suficiente para a convencer e em 2015, na altura com apenas 15 anos, resolveu avançar para a sua própria marca de maquilhagem, a Kylie Lip Kits, que acabaria por sofrer um "rebranding" no ano seguinte e passar a chamar-se "Kylie Cosmetics".

Agora, com 22 anos, criou o seu próprio império e já é a "Kardashian" mais rica da família, tornando-se mesmo na bilionária mais jovem do mundo a partir de Março de 2019. Só com a venda de 51% da sua marca de cosméticos, em Novembro do ano passado, facturou qualquer coisa como 600 milhões de dólares.

De acordo com a revista "Forbes", Kylie soma uma fortuna que ronda os mil milhões de dólares e em Novembro de 2018 o "New York Post" descreveu-a como a celebridade mais influente da indústria da moda. Os 172 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram atestam bem a influência que Kylie tem no mundo da moda e do entretenimento, mas aquilo que poucos sabem é que esta jovem bilionária também é apaixonada por automóveis.

Isso mesmo. Kylie Jenner, que acaba de comprar uma mansão de 34 milhões de euros em Holmby Hills, na Califórnia (EUA), conta com uma colecção de automóveis avaliada em cerca de 13 milhões de euros.

Um dos modelos mais exclusivos e valiosos da sua colecção é o Ferrari LaFerrari Aperta, modelo que teve uma produção limitada a apenas 210 exemplares. Novo custava cerca de 1,5 milhões antes de impostos, mas recentemente já foram vendidas unidades (em leilão) em torno dos 6 milhões de euros.

Outro dos automóveis que não passa despercebido na garagem de Kylie é um Bugatti Chiron branco com o interior em laranja, cujo preço base ronda os 2,5 milhões de euros. Mas há mais, muito mais! A jovem, de apenas 22 anos, também tem um Mercedes-AMG G63, um Lamborghini Aventador SV, vários Range Rovers, um Rolls-Royce Cullinan, dois Rolls-Royce Wraith (um deles com o seu nome gravado), um Mercedes-Maybach, um Lamborghini Urus e um Ferrari 458 Italia.

Muitos destes automóveis já foram decorados com películas de vinil e até modificados, com Kylie a ser uma cliente assídua da conhecida garagem West Coast Customs.



Resta agora saber qual a próxima "bomba" a conquistar um lugar nesta colecção!