"La Casa de Papel" vai ter quinta temporada

A série composta pelo grupo de assaltantes mais famoso da ficção científica está prestes a regressar à Netflix. E sabe-se também agora que vai haver uma quinta temporada.



De acordo com o que avança o portal espanhol Formula TV, a quarta temporada chega aos ecrãs já no início de 2020. No entanto, ainda não há uma data oficial para o regresso de uma das séries mais famosas da atualidade.