Leão bebé mantido com as pernas partidas para não fugir das fotos dos turistas

Um leão bebé foi torturado e mantido com as pernas traseiras partidas para não fugir das fotografias dos turistas, na Rússia.O presidente do país, Vladimir Putin, "ficou chocado" com a situação e ordenou a abertura de uma investigação para encontrar os culpados, avança o DailyMail.O pequeno leão, de nome Simba, tinha apenas algumas semanas quando foi retirado à mãe para servir de atração aos turistas. À medida que crescia, os tratadores partiam-lhe as pernas para que não conseguisse fugir.O animal acabou por sofrer lesões na coluna vertebral e foi abandonado em Daguestão, a sudoeste da Rússia. Uma equipa de resgate encontrou Simba e conseguiu operá-lo dando-lhe uma nova vida."Ele praticamente não foi alimentado e, por alguma razão, era atirada água gelada para cima dele", disse Yulia Ageeva, que comandou o resgate do animal."Um oceano de dor por parte dos humanos", disse a veterinária Karen Dallakyan.Simba está agora a recuperar, já consegue andar mas terá sequelas para toda a vida.