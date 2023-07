Partido Popular de Sevilha pede adiamento do encerramento das urnas devido a trânsito

A afluência às urnas nas eleições legislativas que decorrem este domingo, em Espanha, situava-se nos 53,11% às 17h00, quase quatro pontos percentuais abaixo do registado em 2019, quando atingiu 56,85%, avança o jornal espanhol El Mundo.



De acordo com o El Mundo, Cantábria, as Canárias, a Galiza, a Estremadura, as Baleares e as Astúrias foram as únicas regiões onde a participação nas eleições aumentou. Os votos por correspondência bateram números históricos nestas eleições. Vão ser contabilizados cerca de 2,5 milhões de votos, o que representa 7,03% do censo de eleitores residentes em Espanha.



Adiamento do encerramento das urnas



Na cidade de Beasain, as urnas vão fechar apenas às 21h00 (20h00 em Lisboa), por falta de boletins de voto da Frente Operária, avança o El Mundo. Nas restantes cidades, as urnas vão estar abertas até às 20h00 (19h00 em Lisboa).



O El País escreve que o Partido Popular de Sevilha solicitou à Junta Eleitoral o prolongamento do horário de encerramento das assembleias de voto para que os cidadãos retidos nas auto-estradas de acesso à capital andaluza a partir das praias das províncias de Huelva e Cádis possam votar.



Pedro Sánchez vai acompanhar a noite eleitoral em Ferraz. Segundo o El Mundo, ao atual primeiro-ministro juntar-se-á um vasto leque de ministros: Nadia Calviño, Felix Bolaños, Terea Ribera, Pilar Alegría, José Manuel Albares, Margarita Robles, Diana Morant, Héctor Gómez e Pilar Llop.



Anteriormente previstas para dezembro, Pedro Sanchez convocou eleições antecipadas depois do partido socialista ter sido derrotado nas eleições municipais. Este domingo será conhecido o vencedor das legislativas espanholas.