Líder iraniano alvo de sanções por parte de Donald Trump

O presidente norte-americano, Donald Trump, impôs ontem novas sanções ao regime iraniano, visando diretamente o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, e o seu gabinete, reforçando ainda mais a pressão económica sobre o regime de Teerão.Segundo Trump, as novas sanções, que abrangem também vários comandantes militares iranianos, visam cortar o acesso dos visados a "importantes recursos e apoios financeiros" e representam "uma resposta forte e proporcional ao comportamento cada vez mais provocatório do Irão".O presidente reiterou ainda que os EUA continuam dispostos a dialogar com Teerão e acenou com "um futuro fenomenal" se o Irão voltar à mesa das negociações e abdicar do programa nuclear.Entretanto, os EUA anunciaram que estão a criar uma coligação internacional para proteger a navegação no golfo Pérsico contra novos ataques iranianos.