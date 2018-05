Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líderes das Coreias em encontro surpresa

Kim Jong-un e Moon Jae-in reuniram-se no lado norte-coreano da fronteira sem anúncio prévio.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Os líderes das duas Coreias reuniram-se este sábado de surpresa no lado norte-coreano da fronteira para tentar salvar a histórica cimeira entre Kim Jong-un e o presidente norte-americano, Donald Trump.



A reunião, que não foi previamente anunciada aos meios de comunicação social, foi o segundo encontro dos presidentes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul no espaço de um mês, após a cimeira histórica que decorreu a 27 de abril na Casa da Paz, no lado sul-coreano da fronteira. Desta vez, o local escolhido foi o pavilhão Tongilgak, no lado norte-coreano da zona desmilitarizada, e os dois líderes cumprimentaram-se efusivamente em frente às câmaras.



Segundo um comunicado da presidência sul-coreana, Moon Jae-in e o homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, "trocaram opiniões francas sobre a melhor forma de garantir o sucesso da cimeira entre os EUA e a Coreia do Norte", que a meio da semana chegou a ser abruptamente cancelada pelo presidente norte-americano, que acusou o regime de Pyongyang de "hostilidade". Trump suavizou entretanto a sua posição e na 6ª feira admitiu que o aguardado encontro poderia, afinal, realizar-se na data e local previstos, 12 de junho em Singapura.



Num sinal de que as negociações estão bem encaminhadas, a Casa Branca confirmou que uma equipa partirá hoje mesmo para Singapura para fazer os necessários preparativos para a cimeira.