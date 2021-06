Lilibet Diana: Onde fica a segunda filha do príncipe Harry e Meghan na linha de sucessão ao trono britânico

Winfrey que só queria ter dois filhos, na linha de sucessão?



Harry e Meghan deixaram o Reino Unido e a vida real no ano passado, o que lançou muitas dúvidas sobre o futuro do casal na monarquia.



Carlos, o príncipe de Gales, é o próximo na linha de sucessão ao trono, depois da Rainha Isabel II, mas com tantos irmãos e descendentes, as coisas tornam-se um pouco mais complicadas.



Com a mais recente aquisição na família trazida por Meghan e Harry, Lili é a oitava na linha de sucessão ao trono.



Os primeiros sete lugares permanecem inalterados: em primeiro Carlos, Príncipe de Gales, seguido do Duque de Cambridge, Príncipe George, Princesa Charlotte, Príncipe Louis, Harry e Archie Mountbatten-Windsor.



Harry manteve o seu lugar na linha de sucessão apesar de abandonar a vida real.



Lili é a décima primeira bisneta da rainha e a primeira bisneta do monarca e do duque de Edimburgo desde a morte de Philip em abril. A menina não precisará da permissão da Rainha para se casar.



Durante centenas de anos, o Royal Marriages Act 1772 significava que os descendentes de George II precisavam do consentimento do soberano antes de se casarem, caso contrário, os seus casamentos seriam considerados inválidos.



Esta lei foi revogada através da Lei de Sucessão à Coroa de 2013, que restringia o consentimento a apenas seis das primeiras pessoas na linha de sucessão. Lili é a oitava pelo que não precisa de autorização.









Com apenas dois dias de vida, Lilibet Diana já tem sobre si muitas expectativas. Há quem diga que a menina recém-nascida pode vir a ser a 'cola' que vai voltar a unir a família britânica. Certo é que Lilibet já é dona de todas as atenções especialmente pelo nome que os seus pais escolheram: Lilibet em tributo à sua bisavó, a rainha Isabel II, e Diana, um tributo à avó, a princesa Diana.A Rainha Isabel II já reagiu ao nascimento através de um comunicado do Palácio de Buckingham: "A Rainha, o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha, e o Duque e a Duquesa de Cambridge foram informados e estão encantados com a notícia do nascimento de uma filha para o Duque e a Duquesa de Sussex".E na linha de sucessão ao trono britânico. Onde fica a filha mais nova, e possivelmente a última visto que o casal já tinha avançado na entrevista a Oprah