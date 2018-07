Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Locutor de rádio luta pela vida no hospital após sofrer agressões em bar

Apresentador, de 63 anos, está em coma induzido após ter sofrido uma hemorragia cerebral.

09:08

Jimmy Carol, um locutor de rádio da BBC, está a lutar pela vida no hospital após ter sofrido um ataque num bar em Benidorm, na Espanha. O apresentador, de 63 anos, está em coma induzido após ter sofrido uma hemorragia cerebral e uma fratura craniana.



De acordo com o jornal The Mirror, Jimmy terá sido atingido com tanta força e agressividade que acabou por cair no chão inconsciente. Foi de imediato levado ao hospital mais próximo, onde os médicos conseguiram aliviar a pressão e o inchaço do cérebro.



De seguida foi transferido para o Hospital de Alicante para realizar realizar mais exames. A imprensa britânica acredita que o radialista está acompanhado pelo filho, Daniel.



O agressor ter-se-á colocado em fuga após as agressões, de acordo com várias testemunhas no local. As autoridades espanholas estão a investigar o caso.