Lontras atacam pessoas e cães na maior cidade do Alasca

O Departamento de Caça e Pesca do Alasca revelou que as lontras do rio estão a atacar pessoas e animais de estimação em Anchorage, a maior cidade do Alasca, nos EUA. Já é comum os moradores de Anchorage lutarem com ursos e alces, mas as lontras são a mais recente ameaça.



Esta semana, uma mulher foi mordida enquanto resgatava o seu cão de um grupo de lontras. Outro cão foi também atacado numa área diferente do mesmo lago, avançou o CBS News.

Os ataques de lontras de rio podem acontecer, mas não são considerados comuns.

"Devido ao risco para a segurança pública, esforços serão feitos para localizar este grupo de lontras de rio e removê-las", adiantou o Departamento de Caça e Pesca do Alasca. "Medidas serão tomadas para tirar os animais que exibem estes comportamentos incomuns", acrescentou.

No início deste mês, um menino de 9 anos foi levado a um posto médico para tomar uma vacina contra a raiva depois de ter sido mordido várias vezes perto de um lago com patos, relatou a imprensa local.