Peixe “morde-testículos” encontrado em águas europeias

Um peixe da espécie pacu, com dentes, foi encontrado na costa sul da Suécia por um pescador através de uma armadilha para enguias.

O peixe, que mede cerca de vinte centímetros, é conhecido como "morde-testículos" e normalmente encontrado no rio Amazonas.

De acordo com informaçãoes dadas por Henrick Carl, do Museu de História Natural da Dinamarca, a um jornal local e citado pelo DailyStar, este animal não é perigoso, no entanto, "houve incidentes na Papua Nova Guiné em que alguns homens tiveram os testículos arrancados". Os animais "mordem porque estão com fome e os testículos assentam bem na boca", acrescenta o homem e avisa que a mordida pode ser perigosa.

Apesar desta espécie ser vegetariana, o peixe ataca o que estiver ao alcance quando sente fome.

Outros animais desta raça já apareceram no lago Michigan, nos Estados Unidos da América, e no rio Torridge em Devon, na Inglaterra.

Já em 2015 quando um animal da espécie apareceu em Inglaterra, o ecologista Mark Diamond disse ao The Guardian que "embora estes peixes não possam sobreviver aos climas mais frios […], a descoberta destaca um problema real - que soltar plantas ou animais de estimação exóticos indesejados nos rios pode ter graves consequências para a vida selvagem nativa".

Já Peter Rask Møller, do Museu de História Natural da Dinamarca, da Universidade de Copenhaga, avisa que "os nadadores do sexo masculino devem manter as calças para o caso de haver mais pacus nas águas frias do Báltico".

Esta é a primeira vez que esta espécie aparece na península escandinava.