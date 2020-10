Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential "drive-by" just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020







That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi esta segunda-feira duramente criticado por um dos médicos do hospital Walter Reed que o está a tratar. As críticas surgem depois de Trump ter decidido dar um passeio de carro onde acenou para vários apoiantes à entrada do Centro Médico Walter Reed."Loucura", atirou o médico James Phillip nas redes sociais sobre a atitude de Trump. A verdade é que todos os presentes na viatura que transportava Donald Trump vão agora ser obrigados a realizar 14 dias de isolamento. Mas o médico vai mais longe: "Podem ficar doentes. Podem morrer. Por teatro político. Comandados por Trump para porem as suas vidas em risco por teatro. Isto é uma loucura", referiu.