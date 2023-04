Lula da Silva com a pior avaliação de início de Governo dos três mandatos

O presidente Lula da Silva, eleito a 30 de outubro para o terceiro mandato presidencial, terminou os três primeiros meses do novo Governo com a pior avaliação desse periodo das três passagens pelo poder. É o que revela uma sondagem do Instituto Datafolha divulgada este sábado, 1 de abril.

De acordo com o levantamento, Lula é atualmente aprovado por 38% dos brasileiros, sendo rejeitado por 29%. Em 2003, no final dos três meses iniciais do seu primeiro governo, Lula era aprovado por 43% dos brasileiros e reprovado por somente 10%, e, quatro anos depois, em 2007, ao terminar o primeiro trimestre do seu segundo mandato, tinha a avaliação positiva de 48%, com uma rejeição de 14%.

Eleito com uma vantagem muito curta, cerca de dois milhões de votos a mais do que Jair Bolsonaro num universo de 147 milhões de eleitores, Lula da Silva tem tido um início de governo tumultuado, nem tanto pela forte oposição dos bolsonaristas, que dominam o Senado e a Câmara dos Deputados, mas por questões internas. Com um executivo demasiado inchado, são 37 ministros e largas dezenas de outros cargos de primeiro escalão de representantes de partidos que vão da extrema-esquerda à direita, o governo não se entende, muitos ministros não se entendem entre si, não se entendem com o próprio presidente e lançam medidas de cunho populista sem o consultar e depois são desautorizados.

A economia do país, o que mais pesa neste momento no humor dos brasileiros, está num periodo de decepcionante estagnação por falta de avanços e novidades, desalentando os que esperavam que o novo presidente lançasse logo no início do seu mandato toda aquela série de propostas estudadas por mais de mil especialistas no periodo de transição após as presidenciais mas que, até agora, não sairam do papel. Por enquanto, e foi o que impediu que os números da avaliação reflectida pelo Datafolha fossem ainda piores, uma das poucas coisas que se podem comemorar é o regresso de programas sociais que aliviam a vida dos mais pobres mas que, na verdade, não têm nada de novo, são a reedição de medidas já implementadas nos governos anteriores de Lula