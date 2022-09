O ex-Presidente Lula da Silva está na frente do seu principal adversário, o Presidente Jair Bolsonaro, em 14 dos 27 estados do Brasil, entre eles os três maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O levantamento do Instituto Ipec (antigo IBOPE) mostra ainda que Bolsonaro lidera em sete, há empate em cinco e no restante, Mato Grosso do Sul, a Justiça proibiu a divulgação dos dados.









