O presidente Emmanuel Macron decretou esta quarta-feira o recolher obrigatório entre as 21h00 e as 06h00 em Paris e outras oito grandes metrópoles francesas com um número elevado de infeções por Covid-19, incluindo Lyon, Marselha e Bordéus. A medida entra em vigor no sábado e terá a duração de, pelo menos, seis semanas. Quem for apanhado na rua sem uma justificação válida durante o período do recolher obrigatório terá de pagar uma multa de 135 euros. Macron explicou que o recolher obrigatório visa evitar “festas, idas aos restaurante e a casa dos amigos” e outras atividades sociais que têm contribuído para o aumento preocupante de casos. De igual modo, os ajuntamentos familiares terão uma limitação máxima de seis pessoas. “Estamos em plena segunda vaga da pandemia”, explicou Macron, garantindo, porém, que a situação “não está fora de controlo”.