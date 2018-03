Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madrasta detida pela morte de Gabriel em Espanha

Ana Julia foi presa quando transportava o corpo do menino na mala do carro.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O corpo do pequeno Gabriel Cruz, o menino espanhol de oito anos desaparecido há 12 dias em Almería, foi ontem encontrado na mala do carro da madrasta, Ana Julia, num trágico desfecho que causou dor e revolta na região.



Gabriel desapareceu a 27 de fevereiro, num curto trajeto de 100 metros entre a casa da avó e a casa dos primos. Os pais do menino, que estão separados, fizeram vários apelos públicos e centenas de pessoas participaram nas buscas. Quatro dias depois, a namorada do pai, Ana Julia, encontrou uma camisola do menino num desfiladeiro a 4 km. A polícia desconfiou e colocou-a sob vigilância. Ontem, com o apertar das buscas, a mulher foi buscar o corpo ao poço para onde o tinha atirado e meteu-o na mala do carro para o esconder noutro sítio, altura em que foi intercetada pela polícia. Ainda não revelou o motivo do crime.