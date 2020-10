Madrid proíbe encontros sociais entre as 00h00 e as 18h00. Veja aqui as novas medidas

O governo espanhol anunciou, esta sexta-feira, um conjunto de novas medidas para Madrid que serão implementadas após o fim do estado de emergência em vigor na região, devido à Covid-19.

A diretora de Saúde Pública de Madrid, Elena Andradas, avançou que a partir de sábado estão proibidos os ajuntamentos de pessos que não vivam juntas, em espaços públicos e privados, entre as 00h00 e as 18h00.

As 32 áreas básicas de saúde (ZBS), que possuem um incidência da Covid-19 de 500 casos por 1000 mil habitantes ficam com restrições de mobilidade.

Os bares, hotéis, restaurantes, cinemas e outros estabelecimentos para espectáculos públicos e actividades recreativas e residências, devem encerrar às 00h00 e não podem abrir antes das 6h00.

As lojas não podem abrir antes das 18h00 e encerram às 22h00 exceto farmácias, postos de saúde, veterinários, postos de gasolina e estabelecimentos que prestam serviços essenciais e urgentes.

Todos os estabelecimentos como locais de culto, instalações desportivas e outros devem ficar com lotação limitada a 50%.

"Estamos a tentar causar o menor dano possível à economia e tentar transmitir aos habitantes de Madrid como é importante deixar reuniões privadas, festas e garrafas, especialmente no ambiente universitário", disse Isabel Díaz Ayuso. "Esta restrição da atividade económica e social é diferente do recolher obrigatório , uma vez que o objetivo é que todos a partir das 00h deixem de estar em reunião", acrescentou a presidente da Comunidade de Madrid.

As medidas foram anunciadas no último dia de estado de emergência em Madrid.



Pedro Sanchez, presidente do governo espanhol, alertou esta sexta-feira, que vêm aí "meses muito duros", não descartando a possibilidade de decretar estado de emergência em Espanha.