Madrugada de terror: Assaltantes invadem cidade de São Paulo, atacam a polícia e assaltam vários bancos

Bandidos armados invadiram na madrugada desta segunda-feira a cidade brasileira de Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, atacaram a polícia e assaltaram vários bancos.Na fuga, levaram reféns atados aos carros para impedir a reação da polícia e deixaram bombas nas ruas. Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo um jovem de 25 anos que perdeu os dois pés na explosão de uma das bombas.

Os criminosos, entre 25 e 30 anos, com armas de guerra e explosivos, invadiram a cidade e dividiram-se em vários grupos. Dois deles cercaram os dois batalhões locais da polícia, disparando sem cessar para impedir a saída dos agentes, e o resto do bando dinamitou e invadiu três das seis agências bancárias da avenida principal. Usando habitantes como escudos humanos, os criminosos saquearam as agências, uma delas, a do Banco do Brasil, que guardava uma avultada quantia pois é a responsável pelo abastecimento de vários bancos da região.