Maduro nomeia ex-embaixador na Rússia ministro de Relações Exteriores da Venezuela

O Presidente da Venezuela anunciou quatro mudanças de ministros, entre eles o das Relações Exteriores, que passa agora a ser assumido pelo até agora embaixador da Venezuela na Rússia, Carlos Faria.

"O engenheiro Carlos Faria, assume as funções de novo ministro do Poder Popular para as Relações Exteriores. Os meus melhores desejos e apoio para continuar a fortalecer a nossa diplomacia bolivariana de paz para a construção do novo mundo pluripolar e multicêntrico", informou Nicolás Maduro.

O anúncio teve lugar durante uma reunião com o Conselho de Vice-presidentes e Alto Comando Político da Revolução Bolivariana, transmitida pela televisão estatal venezuelana.