Mãe coala e cria devolvidas à natureza após serem resgatadas dos incêndios na Austrália

Uma mãe coala e a sua cria foram devolvidas ao seu habitat natural semanas após serem resgatados pela equipa do zoológico de Victoria, na Austrália. Tippy, mãe coala, foi encontrada com queimaduras graves nas patas enquanto tentava salvar a sua cria dos incêndios.Tippy e Jellybean, mãe e cria coalas, foram encontradas numa floresta localizada nos arredores de Bairnsdale, cidade australiana. Foram levadas para as instalações do jardim zoológico de Victoria onde a progenitora Tippy foi submetida a tratamentos para curar as patas queimadas pelo fogo.Semanas após o resgate, a equipa anunciou na sua página de Facebook, que os dois animais se encontram em excelente estado de saúde e, por esse mesmo motivo, retornaram à natureza.O vídeo publicado na rede social conta com mais de 185 mil visualizações. De acordo com o zoo, o habitat de Tippy e Jellybean levará anos a voltar ao que era, por isso, os dois animais foram colocados numa zona florestal perto de Bairnsdale em boas condições.Desde setembro de 2019, os incêndios em território australiano já mataram mil milhões de animais desta e de outras espécies, desalojaram milhares de habitantes e mataram 33 pessoas.