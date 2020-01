Morreu Billy, um dos coalas resgatados nos incêndios da Austrália

A imagem do coala Billy tem circulado pelo mundo depois de ter sido salvo dos incêndios que deflagraram na Austrália, mas o animal acabou por não sobreviver aos ferimentos e morreu esta semana.

As pessoas ficaram encantadas com Billy depois de as fotos com as patas com ligaduras terem sido publicadas nas redes sociais pelos cuidadores. O coala foi encontrado em dezembro em Kenton Valley, nas colinas de Adelaide, na Austrália, com as patas e o cóccix com queimaduras muito graves.

Numa publicação feita no Instagram esta quarta-feira, a organização de resgate 1300 Koalaz revelou que Billy não conseguiu sobreviver aos ferimentos e acabou por falecer.

"De manhã, quando o sol apareceu e os pássaros começaram a cantar, ele fechou os lindos olhos e foi dormir", podemos ler na publicação.

Foram vários os comentários e as reações de usuários da rede social que disseram que acompanhavam o caso de Billy e demonstraram tristeza pelas más notícias.